«Делает красиво»: «Рубин» показал голы Дзюбы с тренировки

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Артём Дзюба

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео голевых действий Артема Дзюбы на тренировках казанской команды. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента и тренируется с «Рубином» для поддержания формы.

Дзюба делает красиво. Какой гол круче: пушечка или пяткой? — написала пресс-служба «Рубина» в своём Telegram-канале.

О том, что Дзюба прибыл в «Рубин», стало известно 12 июля. Форвард в мае покинул «Зенит» и сейчас находится в статусе свободного агента.

В составе «Зенита» Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей.

Ранее сообщалось, что Дзюба недоволен финансовыми предложениями из Турции. Форвард хочет получать больше €1,5 млн. При этом отмечался интерес к Дзюбе со стороны «Фенербахче».