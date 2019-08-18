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Глава «Газпрома» Алексей Миллер пошутил по поводу судейства на матче санкт-петербургского «Зенита» с грозненским «Ахматом». Он заявил, что поле бывает разным — судейским и кукурузным.

При этом одни работают как асы, а другие — нет, подчеркнул Миллер. Бизнесмен имел в виду инцидент с самолётом А321, который экипаж сумел посадить на кукурузное поле, спасая жизни пассажиров....