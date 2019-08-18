Сербский футбольный клуб «Цверна Звезда» провёл гостевой матч с командой «Спартак Суботица» в рамках пятого тура Суперлиги страны. Болельщики белградцев вывесили на своей трибуне баннер в память о фанате московского «Спартака» Алексее «Бахыте» Васюке.
На плакате была написана строка из песни группы «Тараканы»: «Я верю, тишина — это смерть».
Как ранее писал News.ru, известный болельщик «Спартака» Алексей «Бахыт», который находился в коме после ДТП, умер в реанимации 14 августа. Авария произошла 12 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Грузовик столкнулся с легковушкой, в которой находился погибший.