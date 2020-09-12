ЦСКА подтвердил, что болельщиков «Спартака» не пустят на московское дерби

https://static.news.ru/photo/a6052c66-f5c6-11ea-9ffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб ЦСКА напомнил, что для болельщиков московского «Спартака» не будет выделен сектор на матче двух клубов из-за санитарного регламента.

Ранее в Интернете начали распространяться сообщения, что на «ВЭБ Арене» для болельщиков «красно-белых» выделят сектор 517, где смогут расположиться посетители стадиона со спартаковской атрибутикой. В пресс-службе армейского клуба подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

Как и сообщалось ранее, гостевого сектора не будет в соответствии с санитарным регламентом РПЛ, — сказано в заявлении ЦСКА.

Центральный матч седьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак» начнётся в 19:00 13 сентября. «Красно-белые» в случае успеха могут подняться на первую строчку в турнирной таблице. Пока лидером чемпионата является «Сочи». Как передавал NEWS.ru, 12 сентября команда из Краснодарского края обыграла в гостях «Ахмат» (1:0).