«Сочи» вышел на первое место в РПЛ

https://static.news.ru/photo/942f03e8-f528-11ea-8374-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК "Ахмат" Грозный/vk.com

Грозненский «Ахмат» на своей домашней арене уступил с минимальным счётом «Сочи» в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги.

Единственный гол матча на 25-й минуте дальним ударом забил эквадорский легионер сочинцев Кристиан Нобоа. После этой игры «Сочи» поднялся на первую строчку турнирной таблицы, у клуба в активе 15 очков.

«Ахмат» занимает седьмое место, у грозненцев 10 очков.

«Сочи» может уступить лидерство в РПЛ уже 13 сентября. В этот день «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» с тульским «Арсеналом». У «красно-белых» на данный момент 14 очков, у «сине-бело-голубых» — 13.

Как писал NEWS.ru, 13 сентября свой первый матч за «Спартак» может сыграть вылечившийся от травмы Александр Кокорин.