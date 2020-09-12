«Сочи» вышел на первое место в РПЛ

Грозненский «Ахмат» на своей домашней арене уступил с минимальным счётом «Сочи» в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги.
Единственный гол матча на 25-й минуте дальним ударом забил эквадорский легионер сочинцев Кристиан Нобоа. После этой игры «Сочи» поднялся на первую строчку турнирной таблицы, у клуба в активе 15 очков.
«Ахмат» занимает седьмое место, у грозненцев 10 очков.
«Сочи» может уступить лидерство в РПЛ уже 13 сентября. В этот день «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» с тульским «Арсеналом». У «красно-белых» на данный момент 14 очков, у «сине-бело-голубых» — 13.
Как писал NEWS.ru, 13 сентября свой первый матч за «Спартак» может сыграть вылечившийся от травмы Александр Кокорин.
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