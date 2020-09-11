Нападающий «Спартака» Кокорин сыграет в дерби против ЦСКА

https://static.news.ru/photo/4d42fec4-f421-11ea-89ee-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: spartak.com

Нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин сыграет против ЦСКА в московском дерби, заявил главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

Александр сегодня тренировался в общей группе и будет готов сыграть в дерби, — сказал Тедеско на предмачтевой пресс-конференции.

29-летний форвард после перехода в «Спартак» не провёл ни одного матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за травмы.

Московское дерби пройдёт 13 сентября на «ВЭБ Арена» в 19:00 по московскому времени.

Ранее Доменико Тедеско накануне столичного дерби с ЦСКА в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал о состоянии игроков после возвращения из национальных сборных, писал NEWS.ru.