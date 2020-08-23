Кокорин в «Спартаке» пропустит четвёртый матч подряд

29-летний форвард Александр Кокорин, перешедший в «Спартак» 2 августа, не выйдет в составе «красно-белых» против «Локомотива». Игрок пропустит четвёртую игру подряд.
В матчах первых трёх туров нового сезона Российской премьер-лиги футболист не выходил на поле из-за повреждения, передаёт журналист Максим Алланазаров.
Ранее издание «Чемпионат»
Игра начнётся в 19:00 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена». Судить матч будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
NEWS.ru писал, что Доменико Тедеско вернётся к руководству «Спартака» в матче с «Локомотивом». 34-летний тренер был вынужден пропустить два матча из-за ангины.
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