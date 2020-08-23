Кокорин в «Спартаке» пропустит четвёртый матч подряд

https://static.news.ru/photo/f9a1b126-e547-11ea-b0d9-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

29-летний форвард Александр Кокорин, перешедший в «Спартак» 2 августа, не выйдет в составе «красно-белых» против «Локомотива». Игрок пропустит четвёртую игру подряд.

В матчах первых трёх туров нового сезона Российской премьер-лиги футболист не выходил на поле из-за повреждения, передаёт журналист Максим Алланазаров.

Ранее издание «Чемпионат» сообщало , что Кокорин не выйдет на поле до окончания шестого тура РПЛ, после которого в турнире будет пауза на матчи сборных. Позже руководство «Спартака» опровергло эту информацию. В команде заявляли, что надеются на дебют Кокорина за «красно-белых» в матче с «Локомотивом».

Игра начнётся в 19:00 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена». Судить матч будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

NEWS.ru писал, что Доменико Тедеско вернётся к руководству «Спартака» в матче с «Локомотивом». 34-летний тренер был вынужден пропустить два матча из-за ангины.