Четыре футболиста клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в список 50 лучших молодых игроков (не старше 21 года) 2019 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В рейтинг вошли 18-летний грузинский полузащитник казанского «Рубина» Зурико Давиташвили, 17-летний российский защитник ЦСКА Вадим Карпов, 20-летний исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон и 20-летний российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Ранее российские клубы «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» вошли в список 100 лучших команд в истории Лиги чемпионов по версии УЕФА, писал NEWS.ru.
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