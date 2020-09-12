Черышев активно поучаствовал в победе «Валенсии» над «Леванте»

https://static.news.ru/photo/4b21cf42-f617-11ea-a7c9-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский футболист «Валенсии» Денис Черышев принял участие в победе своей команды над земляками из «Леванте» (4:2) в матче первого тура чемпионата Испании.

Полузащитник сборной России отдал голевой пас Ману Вальехо, оформившему дубль на стадионе «Месталья» при ограниченном количестве зрителей. Также у победителей отличились Габриэль и Макси Гомес. «Леванте» ответил двумя голами 33-летнего полузащитника Жозе Моралеса.

«Валенсия» с тремя приобретёнными очками благодаря лучшей разнице мячей возглавила таблицу испанского чемпионата, в котором пока сыграно только пять матчей. В следующем туре 19 сентября «Валенсии» предстоит сыграть в гостях против «Сельты».

Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Валенсия» в скором времени может стать банкротом. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что руководству «летучих мышей» в настоящее время нечем заплатить своим игрокам за второй круг прошедшего сезона. Спортсменам предложили получить на руки долговые расписки в качестве гарантии, что деньги будут получены.