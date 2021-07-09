Черчесов рассказал, почему Украина выступила лучше России на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной Станислав Черчесов объяснил успехи сборной Украины на Евро-2020 на примере выступления сборной России на ЧМ-2018. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Черчесова, у каждой сборной, у каждого поколения есть своё время. Когда наша сборная блистала на домашнем чемпионате мира, многие участники плей-офф европейского первенства даже не доехали до России.

Украина, Чехия, Венгрия вообще не участвовали в ЧМ-2018. Швейцария и Дания дошли до 1/8 финала. А у нас вся страна была в восторге. Теперь их сборные дозрели, выступили увереннее. При этом я не сказал бы, что Венгрия играла очень красиво, — качественно оборонялась, но не вышла из группы, — сказал Черчесов.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе, проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Единственные три очка коллектив заработал в матче с Финляндией, который завершился победой российской команды с минимальным счётом 1:0.

8 июля российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал, кто должен работать главным тренером сборной России по футболу после отставки Станислава Черчесова.