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Футбол

Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную Дениса Черышева

17:05, 25 августа 2020 33
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева на матчи Лиги наций.

Два дня назад с ним разговаривали, он тренировался, но я попросил протестироваться, он сделал МРТ, сегодня утром позвонил и сообщил, что не до конца зажила травма. Нет смысла вызывать игрока с недолеченной травмой, — сказал Черчесов, отвечая на вопрос NEWS.ru.

По его мнению, недолеченная травма не позволит ему полностью проводить тренировки. Ему необходимо привести себя в порядок.

Матч Лиги наций УЕФА с Сербией состоится 3 сентября в Москве в 21:45 по московскому времени. С Венгрией встреча пройдёт 6 сентября в Будапеште в 19:00 по московскому времени.

Полностью интервью с наставником национальной команды можно прочитать на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».

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