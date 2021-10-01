Черчесов назвал возможное новое место работы

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что может возглавить национальную команду Турции. По его словам, он провёл переговоры с представителем Турецкой федерации футбола. Об этом Черчесов сообщил в эфире польской передачи Hejt Park на YouTube-канале Kanał Sportowy.

Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов. Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских, и исландских, норвежских. Я всех знаю, у меня профессия такая, — сказал экс-тренер сборной.

Ранее Черчесов отказался от работы в Саудовской Аравии и Китае. Он решил взять паузу в карьере и оценить результаты работы в сборной России.

8 июля Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с Черчесовым. Глава РФС Александр Дюков подтвердил, что экс-наставник сборной отказался от выплаты компенсации.