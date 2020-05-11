Чемпионат Испании по футболу возобновится 12 июня

https://static.news.ru/photo/2510b24a-9353-11ea-af05-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство Ла Лиги определилось с датой возобновления чемпионата Испании по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Лига уже уведомила клубы о том, что сезон возобновится 12 июня. При этом окончательное решение о дате должно подтвердить Министерство здравоохранения Испании. Если потребуется дополнительное время, чемпионат может стартовать 19 июня, сообщает As.

Ранее сообщалось, что все команды Ла Лиги будут проводить упражнения поодиночке, ограничив список тренеров и сотрудников, которые смогут находиться на клубных базах, писал NEWS.ru.