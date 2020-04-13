Нет никаких сомнений в том, что футбол вернётся. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал отчётливо понять лигам, что они должны сделать всё возможное, чтобы завершить внутренние чемпионаты (естественно, отталкиваясь от ситуации с коронавирусом в своих странах). Да и сами лиги в последнюю очередь рассматривают вариант с досрочным завершением сезона. Например, Английской премьер-лиге (АПЛ) остановка сезона будет стоить £762 млн телевизионных и £200 млн коммерческих доходов. Финансовая сторона — главный мотив, который движет футбольными чиновниками в сторону возобновления чемпионата. Правда, на сегодняшних день нет чёткого плана, как всё устроить. Только идеи. О них-то и пойдёт речь в материале NEWS.ru.

Наиболее вероятный сценарий

Ещё месяц назад не было понимания, насколько сильно придётся сжимать сроки, чтобы провести оставшиеся туры в чемпионатах. Лишь с отменой международных соревнований, закрытием границ и введением чрезвычайного положения во многих странах, стало очевидно, что футбол вернётся не скоро. А приближающиеся сроки следующего сезона привели к необходимости составить новое, более плотное, расписание.

Так, накануне портал Football Italia рассказал, что первый матч после паузы в итальянском чемпионате (Серия А) состоится 31 мая. Матчи будут проходить каждые три дня, чтобы закончить турнир к 12 июля.

А чемпионат Англии могут провести за рекордные пять недель, об этом сообщил Daily Telegraph. Точные сроки пока неизвестны. Правда, англичанам будет немного попроще. Им осталось всего доиграть 9 туров, в отличие от 12 итальянских.

Но не только лиги уже представляют свои расписания. УЕФА также определило новый план, по которому планируются завершить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. На эти цели главная европейская футбольная организация выделила три недели в августе месяце. Правда, для этого внутренние чемпионаты стран должны возобновиться не позднее середины июня.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидно, что в таких условиях кубковые турниры могут уйти на второй план. И если в России Кубок страны не обладает каким-то серьёзным статусом (в премьер-лиге, кажется, он важен только для «Локомотива»), то в Англии древнейшее футбольное состязание имеет огромное значение. Но даже они готовы в столь кризисной ситуации поскупиться данной футбольной традицией. Про Кубок лиги речи вообще не идёт. Стоит отметить, что временная отмена кубковых состязаний гипотетически может перенестись на следующий сезон, если обстановка с коронавирусом усложнится. Больше всего от этой вынужденной инициативы пострадают клубы низших лиг, потому что для них данный турнир очень важный источник дохода.

Но не только клубы более низкого ранга могут оказаться ущемленными в правах. Болельщики также рискуют остаться без футбола. Причём на довольно продолжительный срок. Не так давно журналист beIN Sports Танкреди Палмери оповестил, что правительство Италии хочет потребовать, чтобы в стране футбольные матчи проводились без зрителей до января 2021 года. Также стоит забыть и о выездах (особенно массовых). Если даже в ближайшее время границы откроют, то вряд ли это будет означать, что государства смогут принимать огромные потоки людей из других стран. Для этого понадобится время.

Но закрытие трибун — это в первую очередь мера, направленная на нашу с вами защиту. Поэтому понять и простить, смириться — это единственный выход.

Встречаются, конечно, и более утопические варианты.

Чемпионат на Канарах

Несколько дней назад Ассоциация отельеров Тенерифе предложила Федерации футбола Испании доиграть сезон на Канарских островах. Свою идею они аргументировали тем, что Тенерифе и другие острова находятся в значительной изоляции во время пандемии. Следовательно, ни футболистам, ни болельщикам не нужно будет беспокоиться о собственной безопасности. К тому же на островах есть команды, которые выступают во втором по силе первенстве страны (Сегунде) — «Лас-Пальмас» и «Тенерифе». Домашние стадионы этих клубов — «Гран-Канария» и «Элиодоре Родригес Лопес» — могут стать временным пристанищем для гостей.

Плюс — это туристическое место. Проблем с расселением точно не возникнет. Как вы могли уже догадаться, есть доля корысти в этом предложении. Коронавирус ударил сильно, в том числе и по туристическому бизнесу. Поток гостей в лице футболистов может значительно исправить положение. Но вряд ли Федерация футбола Испании пойдёт на такой шаг.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владельцы гостиничного бизнеса пригласили не только представителей высшего футбольного дивизиона Испании («Примера»), но и не забыли о второй лиге. Правда, вопросов этот жест доброй воли вызвал ещё больше. Где будут тренироваться 42 команды — непонятно. Хватит ли им двух стадионов — явно нет. Да и возобновлять чемпионат тогда, когда в большей части страны люди продолжают сражаться с пандемией, не лучшая из идей.

По данным, The Athletic в Англии тоже кто-то выступал с переносом турнира на новую территорию. В качестве этой территории выбрали Китай. И неспроста. Власти этой страны, откуда и пошла зараза, объявили об остановки эпидемии. Но благоприятная ситуация с коронавирусом в стране — это далеко не самая главная причина. Автор инициативы предположил, что эта мера поможет разгрузить британскую систему здравоохранения. Например, футбольные стадионы можно будет по-прежнему использовать в медицинских целях. Идея, конечно, очень смелая, но почти неосуществимая.

Единственный переезд, который сейчас в Англии обсуждается на серьёзном уровне, имеет отношение к лагерям. Объясняем, что это такое. В АПЛ считают, что лучшим решением на данный момент будет создать изолированные лагеря в нескольких районах страны (предположительно в Лондоне и в Мидлэндс — Бирмингем, Лестер, Ноттингем), где в итоге будут доиграны матчи оставшихся туров в максимально строжайших карантинных условиях (со всеми тестами и прочим). Звучит, конечно, это всё жутковато, но в нынешних обстоятельствах удивляться ничему не стоит.