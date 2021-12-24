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«Человек живёт в своём мире»: Уткин отреагировал на слова Дзюбы о сборной

Журналист Уткин заявил, что Дзюба, желающий вернуться в сборную, живёт в своём мире
15:15, 23 декабря 2021
«Человек живёт в своём мире»: Уткин отреагировал на слова Дзюбы о сборной Василий Уткин Фото: Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press
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Журналисту и блогеру Василию Уткину показались странными слова футболиста Артёма Дзюбы о желании вернуться в российскую сборную. Он отметил, что когда его позвал в национальную команду Валерий Карпин, то форвард отказал. Своими мыслями Уткин поделился на своём YouTube-канале.

Что касается интервью Артёма Дзюбы. Насколько же человек живёт в своём мире. Он готов помириться [с Карпиным], хотя с ним никто не ссорился. Он готов вернуться в сборную, хотя его вызывали, а он не приехал, — сказал Уткин.

Дзюба дебютировал за сборную России по футболу 11 ноября 2011 года в товарищеском матче с командой Греции. Впоследствии он ещё 54 раза выходил на поле в футболке национальной команды, записал на свой счёт 30 голов и 16 результативных передач.

После чемпионата Европы Дзюба ни разу не оказался в окончательной заявке сборной России на матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. При этом новоиспечённый главный тренер Валерий Карпин включал форварда в расширенный список и лично общался с ним относительно выступлений за команду.

Ранее сообщалось, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что не против вернуться в состав сборной России по футболу. В эфире YouTube-канала «Больше спорта» он заявил, что готов вновь выступать за национальную команду, но только в том случае, если внутри неё не будут вестись подковёрные игры.

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