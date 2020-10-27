Бывший игрок «Спартака» перешёл в немецкую «Фортуну»

https://static.news.ru/photo/dcea896c-1856-11eb-a3b8-fa163e074e61_660.jpg Антон Митрюшкин Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший голкипер столичного «Спартака», 24-летний Антон Митрюшкин, подписал контракт с «Фортуной» из Дюссельдорфа. Новый клуб вратаря выступает во второй Бундеслиге.

Митрюшкин перешёл в «Фортуну» из швейцарского «Сьона», за который выступал с 2016 года, на правах свободного агента. Он уже провёл несколько тренировок со своими новыми одноклубниками. Контракт Митрюшкина с немецкой командой рассчитан до 30 июня 2021 года.

Fortuna DÃ¼sseldorf hat Anton #Mitryushkin unter Vertrag genommen. Der 24-jÃ¤hrige Torwart hatte in den letzten Tagen als Testspieler am Mannschaftstraining von Fortunas Profimannschaft teilgenommen und unterschreibt nun einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2021. #f95 | pic.twitter.com/ANX0b7IikW — Fortuna DÃ¼sseldorf (@f95) October 27, 2020

Сам воспитанник «красно-белых» отметил, что счастлив присоединиться к новому коллективу.

Германия — страна вратарей, поэтому я уверен, что могу многому здесь научиться. На прошлой неделе, когда я смог принять участие в командных тренировках, я заметил, что здесь отличная атмосфера. Так что мне не пришлось долго думать, раз мне представился такой шанс, — приводятся слова российского голкипера на сайте «Фортуны».

В составе своей предыдущей команды, швейцарского «Сьона», Митрюшкин провёл 76 матчей и пропустил 127 голов.

Как ранее передавал NEWS.ru, «Спартак» предложил продление контракта главному тренеру Доменико Тедеско, заявил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов после гостевой победы над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).