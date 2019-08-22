Первый матч раунда плей-офф (заключительного отборочного этапа на пути в групповой турнир) Лиги Европы московский «Спартак» проводит на выезде с португальской «Брагой». News.ru представляет соперника «красно-белых», который может повлиять на представительство России во втором по значимости европейском клубном турнире.

Стратегическая борьба за рейтинг

Но сначала — о противостоянии России и Португалии в таблице коэффициентов Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Эта таблица представляет собой рейтинг национальных федераций континента, согласно которому определяется представительство той или иной страны в каждом из еврокубковых турниров. Рейтинг высчитывается на основе суммарных достижений всех клубов страны в одном евросезоне. Для этого очки, набранные этими клубами, делятся на количество клубов. Полученный коэффициент и определяет место национальной федерации в общеевропейском рейтинге, и чем выше это место, тем больше команд может выставить страна в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Так вот Россия и Португалия — близкие соседи в таблице коэффициентов УЕФА. И разница между занимаемыми им местами — шестым и седьмым — весьма существенная. Россия, стоящая чуть выше, имеет возможность заявить в Лиге чемпионов и Лиге Европы по три команды, а Португалия — две и две соответственно. В нынешнем сезоне конкуренты уже могли напрямую повлиять на показатели друг друга — когда «Краснодар» в отборе к Лиге чемпионов играл с «Порту». И прошёл его, хотя соперники одержали по одной победе, и всё решили три гола россиян на выезде. И вот теперь настал черёд «Спартака» срезать баллы конкуренту и подращивать свои.

Рикарду Са Пинту BRUNNER/NEWSPIX.PL/Global Look Press

Задача «красно-белых» изначально видится не такой сложной, как у «быков»: ведь «Брага» — далеко не «Порту». Соперник никогда не выигрывал чемпионат Португалии, и в минувшем сезоне финишировал на четвёртом мессе. В составе команды, возглавляемой достаточно известным специалистом Рикарду Са Пинту, стандартный набор иностранцев из практически родной для обитателей Пиренеев Бразилии, бывших югославских республик — Сербии, Хорватии и Черногории, а также Египта. Однако каких-то выдающихся величин ни среди них, ни среди аборигенов не наблюдается.

Когда наставника «Браги» на предматчевой пресс-конференции попросили поделиться мнением о ближайшем сопернике, Са Пинту захотел говорить лишь о сильных сторонах московской команды, назвав её сбалансированной как в атаке, так и в защите. Здесь он, конечно, слегка преувеличил, ну да ладно.

В «Спартаке» много хороших футболистов во всех линиях, есть качественные игроки с опытом. Эта команда сильна коллективной игрой, контратаками. Она умеет ждать ошибок соперника и пользоваться ими. В первой фазе атаки «Спартак» действует просто: вратарь обычно пытается пнуть мяч далеко. Надо быть осторожными с этим соперником, не давать ему пространства впереди, — подчеркнул Са Пинту.

На просьбу назвать ключевых игроков московской команды главный тренер «Браги» перечислил фамилии Андре Шюррле, Зелимхана Бакаева и Эсекиэля Понсе, добавив, что в составе российского клуба есть и другие хорошие игроки.

Пока без Тила и Ларссона

Чемпионат Португалии-2019/20 стартовал лишь две недели назад, поэтому «Брага» успела провести в нём лишь два матча. Сначала со счётом 3:1 был обыгран клуб «Морейренсе», а затем а затем «красно-белых» (да, у «Браги» такие же клубные цвета, как и у «Спартака») одолел лиссабонский «Спортинг» — 2:1. Так что с тремя набранными очками команда Са Пинту расположилась в середине турнирной таблицы.

А вот в предыдущем раунде Лиги Европы, пока «Спартак» натужно вырывал победы у швейцарского «Туна», «Брага» дважды более убедительно переиграла датский «Брондбю» (4:2 в гостях, 3:1 дома).

Са Пинту также задали вопрос, не желает ли он лично и вся его команда поквитаться за «Порту», жестоко обиженный «Краснодаром».

Нет, речи об этом не идёт. Это разные команды. Мы думаем только о «Браге», хотим выиграть у «Спартака» и пройти дальше не ради кого-то другого, а ради самих себя, наших болельщиков, — заявил наставник португальцев.

«Спартак» прибыл в Португалию в прекрасном настроении. Ведь в минувший понедельник в главном дерби страны команда Олега Кононова обыграла ЦСКА (2:1), продлив победную серию до четырёх матчей. И теперь есть возможности одержать пятую победу кряду.

По составу «Брага» — ровная команда, которая состоит из опытных футболистов. Там есть игроки, которым за 30 и помоложе. Португальцы любят владеть мячом, любят позиционные атаки, а также способны мощно проводить быстрые атаки. Мы это заметили, изучая последние матчи «Браги». В частности, последняя игра со «Спортингом» была хорошей в исполнении нашего соперника, несмотря на поражение, — сделал комплимент Кононов.

Гус Тил (слева) Сергей Булкин/News.ru

Вместе с командой прилетели в Португалию и недавние новички «Спартака»: голландский атакующий полузащитник Гус Тил и шведский форвард Джордан Ларссон. Однако в поединке с «Брагой» москвичам придётся обойтись без них: оба не заявлены на эту стадию Лиги Европы. Тем не менее, Кононов не видит в этом большой проблемы.

Большинство футболистов у нас сыгранны. Небольшая проблема есть лишь в том, что некоторые игроки пришли к нам совсем недавно, и сейчас они пока адаптируются, — пояснил наставник «Спартака».

В последние две недели «красно-белые» играют в напряжённом графике, проводя по два матча в неделю. Однако Кононова эта тема, похоже, уже начинает раздражать. Во всяком случае, высказался он по этому поводу весьма эмоционально.

Слышу эти вопросы четыре недели подряд: график, график, график... Тяжёлые игры, но на график мы сейчас не смотрим. Раньше смотрели, сейчас — нет. Все знают, что такое «Спартак». Могут вознести отдельных игроков, тренеров. И, наоборот, могут сделать так, что если не добиваешься результата, то ты несостоятелен. Но наша задача — делать свою работу спокойно и уверенно, — отметил Кононов.

Начинать делать свою работу спокойно и уверенно спартаковцам предстоит в 21:45 по московскому времени в четверг, 22 августа на стадионе «Эштадиу Мунисипал» при судействе испанской бригады арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом.