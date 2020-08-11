Бородюк стал главным тренером клуба из второго дивизиона чемпионата Австрии

https://static.news.ru/photo/f3815d40-dc06-11ea-8619-fa163e074e61_660.jpg Александр Бородюк Фото: Serge Fedoseev/Global Look Press

Россиянин Александр Бородюк стал главным тренером австрийского клуба «Хорн», выступающего во Второй лиге.

Об этом сообщается на странице команды в Instagram. В публикации подчёркивается, что 57-летний Бородюк ранее работал в тренерском штабе сборной России по футболу.

Александр Бородюк играл на позиции нападающего, свою футбольную карьеру он начал в 1980 году в вологодском «Динамо», откуда в 1982 году перешёл в одноимённый московский клуб. С 1989-го по 1996 год он выступал за немецкие команды «Шальке 04», «Фрайбург» и «Ганновер 96». В 1997 году вернулся в Россию, перейдя в московский «Локомотив». До конца карьеры в 2000 году Бородюк также сыграл за «Торпедо-Зил» и самарские «Крылья Советов». Вместе со сборной СССР в 1988 году он стал олимпийским чемпионом.

В качестве тренера Бородюк работал в «Крыльях Советов», сборной России, алматинском «Кайрате» и национальной команде Казахстана.

Как ранее сообщал NEWS.ru, московский «Локомотив» может приобрести нападающего Шона Вайссмана из клуба австрийской Бундеслиги «Вольфсберг».