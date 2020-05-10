Большинство клубов РПЛ выступили за доигровку чемпионата

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Среди российских футболистов нет заражённых коронавирусом, заявил главный врач мужской сборной России по футболу Эдуард Безуглов. Он считает, что можно возобновить чемпионат страны.

По его словам, Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прилагают большие усилия для продолжения игр с минимальными рисками. В настоящее время проводятся консультации с профильными министерствами о проведении чемпионата без...