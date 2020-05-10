Футбол

Большинство клубов РПЛ выступили за доигровку чемпионата

20:15, 10 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство футбольных клубов Российской премьер-лиги хотят, чтобы прерванный из-за коронавируса розыгрыш чемпионата страны был возобновлён.

Об этом директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

Большинство клубов за то, чтобы сезон был доигран, — отметил Савин.

15 мая исполком Российского футбольного союза соберётся на заседание, чтобы обсудить дальнейшую судьбу розыгрыша РПЛ сезона-2019/20. 

Как писал NEWS.ru, ранее врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что среди российских игроков нет заражённых коронавирусом. Медик допустил, что «можно попытаться возобновить чемпионат».

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