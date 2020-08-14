Болельщики «Спартака» вывесили баннер «Жыве Беларусь» на матче с «Ахматом»

Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» вывесили на фанатской трибуне баннер с надписью «Жыве Беларусь» в ходе матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».
Известно, что этот лозунг используют сторонники оппозиции действующей власти в Белоруссии.
Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Недовольство демонстрантов вызвано итогами голосования, свидетельствующими о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Между митингующими и силовиками происходят стычки, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Более шести тысяч протестующих задержаны.
Ранее NEWS.ru писал, что мать российского арбитра Василия Казарцева пожаловалась на травлю после матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».
По её словам, семья арбитра столкнулась с настоящими испытаниями.
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