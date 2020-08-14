Болельщики «Спартака» вывесили баннер «Жыве Беларусь» на матче с «Ахматом»

https://static.news.ru/photo/8ae78c1a-de58-11ea-88c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcsm_official

Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» вывесили на фанатской трибуне баннер с надписью «Жыве Беларусь» в ходе матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

Известно, что этот лозунг используют сторонники оппозиции действующей власти в Белоруссии.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Недовольство демонстрантов вызвано итогами голосования, свидетельствующими о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Между митингующими и силовиками происходят стычки, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Более шести тысяч протестующих задержаны.

Ранее NEWS.ru писал, что мать российского арбитра Василия Казарцева пожаловалась на травлю после матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи».

По её словам, семья арбитра столкнулась с настоящими испытаниями.