Болельщик «Бёрнли» лишился работы за баннер «Жизни белых важны»

https://static.news.ru/photo/7ef60ee6-b65c-11ea-910e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland/imago sportfotodienst/Global Look Press

Болельщик клуба английской премьер-лиги «Бёрнли» Джейк Хеппл был уволен с работы из-за того, что организовал запуск самолёта с баннером White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бёрнли») во время футбольного матча против «Манчестер Сити».

Мужчина работал сварщиком в инжиниринговой компании Paradigm Precision. Его работодатели заявили, что не будут терпеть расизм ни в какой форме.

Хеппл заявил, что он не является расистом, а, наоборот, выступает за дружеские отношения с представителями различных рас.

На проведение акции меня вдохновило движение Black Lives Movement. Никого не хотел обидеть, просто нужно было отметить, что жизни белых людей тоже важны, — пояснил мужчина.

По его словам, кроме него на запуск самолёта собирали деньги около 60 человек. Всего им удалось собрать €664.

Воздушная машина пролетела перед ареной «Этихад» в Манчестере, когда футболисты поднялись с колен в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Самолёт сделал несколько кругов, а потом улетел.

В пресс-службе «Бёрнли» также раскритиковали поступок фаната. Клуб хочет привлечь к ответственности авторов и запретить им посещать футбольные матчи. Главный тренер «Бёрнли» назвал запуск самолёта неприемлемым.

NEWS.ru писал, что английский футболист признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.