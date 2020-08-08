Российская премьер-лига вернулась! И довольно неплохо — дебютант высшего дивизиона «Химки» на своём поле принимали столичный ЦСКА. NEWS.ru рассказывает, с какими эмоциями подмосковный стадион принял стартовый матч нового сезона.

«Химки» впервые с 2009 года играют в РПЛ. Неплохо зарекомендовав себя в Футбольной национальной лиге и еще лучше в Кубке, зарядившись эмоциями, казалось, у подмосковного коллектива достаточно шансов, чтобы испытать удачу сразу в первом матче чемпионата. Тем более и времени на отдых у команды было больше, чем у ЦСКА. Вообще, соперники неплохо знают друг друга — всего до этого матча они встречались восемь раз, и ЦСКА ни разу не проиграл (лишь два раза «Химкам» удалось выбить ничью).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сразу с первых минут стало ясно — химчанам и в девятый раз будет непросто. «Армейцы» действовали довольно хладнокровно и спокойно, полностью контролируя ситуацию, держа мяч у себя без особого движения вперёд. Правда тот самый «ухажер» Кирилл Набабкин уже на четвертой минуте ударил издали — только вот мяч полетел на трибуны. А больше от него и не было опасных моментов. Зато довольно часто у ворот соперника находился Кучаев, который, кстати, и забил первый гол нового сезона — после дальнего удара Облякова произошёл рикошет от игрока «Химок» Егора Данилкина, мяч долетел до Кучаева, который в касание пробил в правый угол. Да и в целом «красно-синие» первую половину тайма выглядели очень свежо, как будто у команды не было короткого отрезка времени для отдыха. Довольно неплохо выглядел Фёдор Чалов, который, кстати, так же активно начал чемпионат прошлого года. Но в последние десять минут инициативой завладели хозяева поля. «Химки» стали чаще находится в штрафной ЦСКА, хоть и не показывали какие-то опасные удары. Как бы команда Дмитрия Гунько ни старалась, взломать оборону «армейцев» было просто невозможно. А если не забиваешь ты, то точно забивают тебе, что и сделал Алан Дзагоев в конце первого тайма, увеличив разницу до двух мячей. Кучаев с левого края прострели на хавбека, а он, собственно, красиво обвел Данилкина и пробил точно в правый угол.

«Химкам» необходимо было срочно менять тактику. Придерживаться того, что не приносит результат, идея не из лучших. После перерыва на поле вместо Алиева появился Корян, но на общую картину это не повлияло. Второй тайм начался точно так же, как и первый — ЦСКА долго держал мяч, долго не отдавая вперёд. Тем не менее довольно быстро Дзагоев просит замену — на 52-й минуте он получает повреждение, очередное. Кажется, проблемы с задней мышцей бедра он до конца решить уже не сможет. В прошлом сезоне Дзагоев из-за полученных травм сыграл только 12 матчей, проведя на поле 567 минут. Ещё сезоном ранее — 11 матчей и 607 минут. А теперь ему с первого тура придётся снова лечиться, а затем долго восстанавливаться. Ему на смену вышел Сигурдссон, который на этот раз сдал однозначный тест на коронавирус.

Главной интригой матча оставалось появление новичка Адольфо Гайча, о котором уже сказано всё вдоль и поперёк. До 80-й минуты аргентинец, которого на родине считают будущим Лионелем Месси, так и не появился на поле. Но сказать, что он был хорош последние десять минут, — слукавить.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подмосковный коллектив толком ничего не смог показать в атаке, Игорь Акинфеев мог спокойно позволить себе считать ворон или количество дыр в сетке ворот, да и оборона довольно часто могла не переживать. Единственный опасный момент — в конце матча Дядюн долго возился с мячом, затем всё-таки пробил по воротам, но голкиперу удалось справиться. В целом, если сравнивать игру «Химок» с последней встречей против «Зенита», то подопечные Гунько выглядели уныло. Тем не менее, старт для «Химок» нельзя считать неудачным несмотря на то, что периодически возникало ощущение, будто хозяева просто катают мяч. Как итог — 0:2 и первые три очка в копилку Виктора Гончаренко.

По мнению бывшего нападающего «красно-синих» Валерия Масалитина, проблема «Химок» заключается в смене тренера. К сожалению, подмосковный коллектив лишился харизмы и заряженности.

Игра меня порадовала, ЦСКА держал мяч на середине поля, играли остро. В начале первого и второго тайма «армейцы» действительно держали мяч, но думаю, что они просто искали нужный ход. В нужный момент играли остро. Я смотрел игру и с «Зенитом», и с ЦСКА, сравнивал. Не хватало Сергея Юрана — харизмы, заряженности. Без него, конечно, это пока другие «Химки», — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов также порадовался успехам команды.