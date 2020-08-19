«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/f42b7086-e260-11ea-b70d-fa163e074e61_660.jpg Фото: FCBayern/twitter.com

Германская «Бавария» обыграла французский «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 3:0.

Мячи забили Серж Гнабри (18-я и 33-я минуты) и Роберт Левандовский на 88-й минуте игры.

В финале турнира «Бавария» встретится с французским ПСЖ, матч состоится 23 августа.

«Бавария» и «Лион» встречались в Лиге чемпионов девять раз, немецкий клуб одержал победу в пяти играх, дважды сильнее оказывались французы, и два матча закончились вничью. В прошлый раз команды встретились в сезоне 2009/10 в полуфинале, тогда победу также одержала «Бавария».

«Бавария» побеждала в турнире пять раз, в последний раз — в сезоне 2012/13, когда обыграла в финале «Боруссию» (Дортмунд) со счетом 2:1. «Лион» дважды выходил в полуфинал турнира.

Как писал NEWS.ru ранее, нидерландский специалист Рональд Куман подписал договор с испанским футбольным клубом «Барселона» и официально занял пост главного наставника каталонцев.