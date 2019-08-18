Итальянский футболист Марио Балотелли покинул клуб «Марсель», в который пришёл на правах свободного агента. Нападающий подписал многолетний контракт с «Брешией».
Официальное представление Балотелли в качестве игрока состоится 19 августа, информирует пресс-служба клуба. По данным La Gazzetta dello Sport, футболист будет получать €1,5 млн в год.
Ранее News.ru писал, что защитник московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о конфликте, из-за которого ему пришлось уйти из «Спартака». Футболист играл за московскую команду в 2007–2016 годах. Затем он выступал за «Ростов».