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Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов крайне болезненно отнёсся к критике судейства в футбольном матче между «Зенитом» и «Ахматом». Он оскорбил фигуристку Елизавету Туктамышеву — болельщицу санкт-петербургского клуба, которая иронично оценила работу главного арбитра Алексея Матюнина.

Выражая своё недовольство, спортсменка предложила, чтобы он «отныне судил только матчи с участием „Тосно“, „Динамо СПб“ и „Амкара“». Клубы, упомянутые Туктамышевой, по сути больше не существуют. «Тосно» был расформирован, «Амкар»...