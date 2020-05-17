«Авангард» подтвердил переход из ФНЛ в ПФЛ

https://static.news.ru/photo/900f6cf0-9865-11ea-bef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-avangard.ru

Курский футбольный клуб «Авангард» подтвердил, что в следующем сезоне не будет выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщили в пресс-службе команды.

В сообщении сказано, что руководство приняло решение о переходе основного состава в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях. С финансовыми потерями в период пандемии столкнулись все российские регионы, в том числе и наша область. Это не могло не сказаться на курском «Авангарде», у которого нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80 процентов зависит от средств региональной казны, — пояснили в пресс-службе.

В клубе уверены, что переход в ПФЛ станет возможностью не только сохранить за «Авангардом» профессиональный статус, которого куряне не лишались ни разу за свою 62-летнюю историю, но и продолжить развитие. При этом команда будет финансироваться из бюджета региона в достаточном размере, для того чтобы достойно выступать в ПФЛ.

Как писал NEWS.ru, ранее курский «Авангард» добровольно покинул ФНЛ.