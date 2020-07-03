«Арсенал» сообщил о выкупе Лесового у «Зенита»

https://static.news.ru/photo/50c980be-bd39-11ea-a1d7-fa163e074e61_660.jpg Даниил Лесовой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тульский футбольный клуб «Арсенал» выкупил трансфер полузащитника Даниила Лесового у «Зенита» (Санкт-Петербург). С 22-летним футболистом подписано полноценное соглашение, рассчитанное на три года. Лесовой, права на которого принадлежат «Зениту», второй сезон проводит в «Арсенале» на условиях аренды.

У оружейников было приоритетное право на выкуп трансфера Лесового, чем наш клуб и воспользовался, — говорится в сообщении на официальном сайте тульского клуба.

В текущем сезоне чемпионата России Даниил Лесовой провел 23 матча и отметился тремя голами.

Ранее NEWS.ru писал, что Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала» и на его место начали сватать главного тренер футбольного клуба «Чайка» (Песчанокопское) Магомеда Адиева, который опровергслух.