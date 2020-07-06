Александр Кокорин отреагировал на чемпионство «Зенита» в РПЛ

https://static.news.ru/photo/2d137058-bf7d-11ea-874b-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: ФК «Сочи»/vk.com

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», прокомментировал победу петербургской команды в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Он подчеркнул, что очень рад за игроков.

Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством! — цитирует Кокорина «Чемпионат».

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал семикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак показал видео из раздевалки команды после победы над «Краснодаром». Футболисты петербургской команды поздравили наставника с рождением внучки. 44-летний специалист в течение одного дня стал дедушкой и чемпионом России.