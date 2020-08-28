Агента Де Брюйне задержали в Бельгии после жалобы футболиста

https://static.news.ru/photo/d8323824-e9e5-11ea-8145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hatim Kaghat/Global Look Press

Футбольного агента Патрика Де Костера, представляющего интересы выступающего за «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, задержали правоохранительные органы Бельгии.

Об этом сообщает The Times. Агента подозревают в отмывании денег в период 2013–2014 годов, когда его клиент играл за немецкий «Вольфсбург». Сумма, о которой бельгийский полузащитник договорился с «Вольфсбургом», не соответствовала полученной на самом деле. Кроме того, платежи с участием агента проводились через Лихтенштейн и не декларировались. Дело в отношении Де Костера началось после обращения в полицию самого Де Брюйне.

Как писал NEWS.ru, 29-летнего Де Брюйне в сезоне-2019/20 признали лучшим игроком Английской премьер-лиги. В «Манчестер Сити» он перешёл в 2015 году за €74 млн.