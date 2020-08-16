Де Брёйне признали лучшим игроком сезона в АПЛ

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Бельгийского полузащитника ФК «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне признали лучшим футболистом в сезоне-2019/20 Английской премьер-лиги (АПЛ), передаёт пресс-служба чемпионата.

В минувшем году, игрок выходил на поле в 35 матчах АПЛ, забил 13 мячей, отдал 20 результативных передач. Достижения позволили ему получить награду в качестве лучшего ассистента. Накануне он объяснил вылет «горожан» из Лиги чемпионов. Клуб в четвертьфинале ЛЧ против французского «Лиона» уступил со счётом 1:3. По словам автора единственного в этой встрече гола английского клуба, ему с партнёрами ещё «надо учиться».

«Манчестер Сити» третий раз подряд вылетел из главного клубного турнира Европы на стадии четвертьфинала. Новый сезон — та же ерунда, заявил Де Брюйне, чьи слова приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее NEWS.ru сообщал, что футболисты французского «Лиона» сотворили вторую сенсацию подряд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Сначала они выбили из турнира итальянский «Ювентус» с Криштиану Роналдо, теперь их жертвой пал звёздный «Манчестер Сити». На проходящем в Лиссабоне без зрителей мини-турнире 15 августа французы добились победы над английским клубом со счётом 3:1.