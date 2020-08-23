«А за кого здесь можно болеть?»: Песков о матче «Спартака» с «Локомотивом»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков матч четвёртого тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Однако политик успел посмотреть только концовку игры.

Успел только на концовку матча. За кого болел? А за кого здесь можно болеть? — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Люди, окружавшие политика, сказали, что болели за ЦСКА. После этого Песков рассмеялся, сел в свою машину и уехал.

Ранее «Спартак» обыграл «Локомотив» на московском стадионе «Открытие Арена». Матч закончился со счётом 2:1.

Как писал NEWS.ru, главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение (1:2) его команды в столичном дерби со «Спартаком».