«А за кого здесь можно болеть?»: Песков о матче «Спартака» с «Локомотивом»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков матч четвёртого тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Однако политик успел посмотреть только концовку игры.
Успел только на концовку матча. За кого болел? А за кого здесь можно болеть? — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.
Люди, окружавшие политика, сказали, что болели за ЦСКА. После этого Песков рассмеялся, сел в свою машину и уехал.
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Ранее «Спартак» обыграл «Локомотив» на московском стадионе «Открытие Арена». Матч закончился со счётом 2:1.
Как писал NEWS.ru, главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение (1:2) его команды в столичном дерби со «Спартаком».
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