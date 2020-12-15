Выросла доля готовых к серой зарплате россиян

https://static.news.ru/photo/6cdec8ce-3f55-11eb-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доля россиян, которые готовы получать зарплату «в конвертах», за лето и осень 2020 года выросла и достигла 44%. Такой же уровень согласных на серую зарплату работников отмечался весной этого года, в начале пандемии коронавируса.

Таковы результаты опроса, проведённого в декабре среди 1600 человек из более чем 400 населённых пунктов РФ, сообщает РБК. Агентство отмечает, что не хотят неофициальных заработков 31% респондентов, а затруднилась с ответом четверть опрошенных.

На зарплату «в конвертах» мужчины (49%) соглашаются чаще женщин (39%). Также о готовности получать «серые деньги» чаще заявляли работники с самой низкой зарплатой (45%), чем те, кого относят к высокооплачиваемой группе (36%).

Наблюдения о серых зарплатах ведутся 11 лет, средняя доля согласных на неё за всё время составляет те же 44%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём серого фонда зарплат в России превышает 10 триллионов рублей, более трети жителей России получают зарплату «в конвертах». Об этом заявил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов. По его словам, работники вынуждены соглашаться получать зарплату «в конвертах», поскольку конкуренция на рынке рабочей силы очень велика.