Власти повысят выплаты россиянам к выборам президента

Фонд социального страхования РФ (ФСС) получит на плановый период 2023 и 2024 годов более 2 трлн рублей. В частности, на социальную поддержку граждан в 2024 году — период президентских выборов в РФ — выделят 1,076 трлн рублей, в 2021 году бюджет ФСС составил 833,3 млрд рублей. Соответствующий законопроект проходит второе чтение в Госдуме РФ, проект бюджета опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В соответствии с проектом закона, бюджет ФСС будет постепенно увеличиваться к 2024 году. В 2022 году он составит 944,1 млрд рублей, в 2023-м — 1,011 трлн рублей. В 2024 году только на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка граждан» выделят рекордные 992,5 млрд рублей. За счёт этих средств выплачиваются больничные, а также различные пособия.

Ранее стало известно, что выплаты и пособия россиянам будут увеличены на реальный процент инфляции. Кроме того, будет скорректирован размер материнского капитала на 2022 год. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат добавила, что государство выполняет обязательства по росту страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров: их пенсия повышается, социальные выплаты и все пособия, в том числе по безработице, проиндексированы.