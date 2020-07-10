Сбербанк зафиксировал снижение зарплат у половины работающих

https://static.news.ru/photo/ffdfca24-c2b4-11ea-beca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сотрудники Сбербанка изучили динамику зарплатных начислений во время карантина и самоизоляции, и пришли к выводу, что с марта по май зарплаты упали в отраслях, на которые приходится 75% занятых в экономике. По данным банка, доходы сократились у половины их зарплатных клиентов, а у каждого пятого они упали более чем на 30%.

В среднем за март — май 2020 года объём фонда оплаты труда сократился на 4% по сравнению с трендом 2020 года. В апреле зарплаты сократились на 6%, а в мае они упали на 7,6%, — цитирует РБК отчёт экспертов лаборатории «СберДанные».

Уточняется, что объём фонда оплаты труда начал восстанавливаться только в июне. С полной потерей доходов столкнулись 2,5% из тех, кто в начале года ещё работал, пособие по безработице получили 6% из них. Наиболее остро кризис ударил по работникам торговли, гостиниц, ресторанов и прочих сфер услуг, доходы резко упали также у сотрудников спортивных учреждений и организаторов массовых мероприятий. В бюджетном секторе медицины и образования за счёт доплат ситуация улучшилась, но частный сектор этих сфер оказался одним из наиболее пострадавших.

За время карантина зарплатные начисления сильнее упали у крупного и среднего бизнеса, а не у малого и микробизнеса, как можно было бы ожидать, — говорится в отчёте.

В мае у крупнейших компаний фонд оплаты труда сократился немногим меньше, чем у крупных и средних предприятий. Исследователи подчеркнули, что снижение зарплат явилось проблемой определённых отраслей экономики и не было связано с размером компаний.

Как писал NEWS.ru, данные о резком падении доходов россиян не соответствуют действительности, считают в Минэкономразвития РФ, поскольку потребительский спрос демонстрирует с мая рост. Ведомство опровергло данные исследования, проведённого в июне СК «Росгосстрах жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива». По данным социологов, 45% респондентов заявили, что их среднемесячный доход не превышает 15 тысяч рублей, тогда как в конце февраля эта цифра составляла 38,1%. По данным же министерства, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта — 114,4 млрд рублей в период с 16 по30 июня против 108 млрд. Кроме того, в Минэкономразвития добавили, что Центробанк фиксирует по покупкам, сделанным по банковским картам, замедление падения доходов россиян с начала мая.