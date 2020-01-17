Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в национальной валюте на уровне BBB со стабильным прогнозом.
Организация также подтвердила долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте BBB- (это нижняя ступень инвестиционного уровня),
S&P ожидает, что новый кабинет министров РФ сохранит преемственность в макроэкономике и продолжит консервативную политику в планировании бюджета даже в случае роста расходов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Standart&Poors прогнозирует повышение роста ВВП РФ по итогам 2020 года до 1,8%. Прогноз
Эксперты не ждут, что темпы роста смогут превысить показатель в среднесрочной перспективе. И прогноз в отношении экономического роста РФ остаётся хуже, чем для других государств с сопоставимым уровнем экономического развития. По итогам 2019 года темпы роста ВВП России составят 1,3%.
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