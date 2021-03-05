Росстат перечислил самые убыточные отрасли 2020 года

https://static.news.ru/photo/59d99ce0-7e48-11eb-8a28-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 30% предприятий в России понесли убытки в 2020 году. По данным Росстата, их число по сравнению с 2019 годом увеличилось на 2,9%.

Соответствующие данные были опубликованы на сайте ведомства. Больше всех пострадали угольная отрасль, сфера общепита, гостиничный бизнес, междугородные и международные пассажирские ж/д перевозки, а также отрасли распределения газа и производства пара и горячей воды.

Самое существенное ухудшение ситуации наблюдалось в сфере сухопутного и трубопроводного транспорта (-72,7%) и оптовой торговле, за исключением продажи автомобилей и мотоциклов (-69,5%).

Самые высокие темпы развития показало сельское хозяйство и рыболовство (+86%), кроме того, операций с недвижимостью стало больше на 72,3%, в области строительства прирост составил 53,1%, розничной торговли +34,4%, опять же за исключением автомобилей и мотоциклов.

Общая чистая прибыль средних и крупных предприятий в РФ за прошлый год упала на 23,5%.

Ранее NEWS.ru писал, что рост цен ускорится в марте, в результате чего будет пройден пик годовой инфляции, после чего темпы роста начнут снижаться. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции. Март 2021 года».