Росстат перечислил самые убыточные отрасли 2020 года

Почти 30% предприятий в России понесли убытки в 2020 году. По данным Росстата, их число по сравнению с 2019 годом увеличилось на 2,9%.
Соответствующие данные были
Самое существенное ухудшение ситуации наблюдалось в сфере сухопутного и трубопроводного транспорта (-72,7%) и оптовой торговле, за исключением продажи автомобилей и мотоциклов (-69,5%).
Самые высокие темпы развития показало сельское хозяйство и рыболовство (+86%), кроме того, операций с недвижимостью стало больше на 72,3%, в области строительства прирост составил 53,1%, розничной торговли +34,4%, опять же за исключением автомобилей и мотоциклов.
Общая чистая прибыль средних и крупных предприятий в РФ за прошлый год упала на 23,5%.
Ранее NEWS.ru писал, что рост цен ускорится в марте, в результате чего будет пройден пик годовой инфляции, после чего темпы роста начнут снижаться. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции. Март 2021 года».