Россияне стали чаще инвестировать в иностранные акции

https://static.news.ru/photo/cc3672ea-beee-11eb-874c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В I квартале текущего года резко выросло число инвестиций граждан РФ в акции иностранных компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Вложения в ценные бумаги нерезидентов выросли на 220 млрд рублей за первые три месяца этого года и достигли 836 млрд рублей. Для сравнения: за 2020 год прирост вложений в акции нерезидентов равнялся 346 млрд рублей, — говорится в материалах ЦБ.

При этом объём акций российских компаний на счетах физлиц в этом году сократился на 8 млрд рублей, хотя в 2020-м инвестиции в акции резидентов увеличились на 341 млрд рублей.

Ранее основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров рассказал, что самый интересный способ получения пассивного дохода — покупка акций и облигаций на фондовом рынке. Но если рассматривать более высокодоходные инструменты, то это вложение в акции крупнейших российских компаний. Инвестируя в них, можно иметь стабильный доход, получая дивиденды. Разброс дивидендной доходности у российских компаний достаточно большой — от 0 до 17 процентов годовых (основываясь на прогнозах по выплатам на 2021 год), но есть много крупных и стабильных компаний, которые выплачивают дивиденды от 6 до 12 процентов в рублях.