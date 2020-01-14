Мировой долг вновь обновил рекорд, приблизившись к отметке в $253 триллиона. Тем самым объём долга достиг 322% мирового ВВП и продолжает расти.
Ожидается, что в первом квартале 2020 года он превысит $257 триллионов. Об этом
Причиной роста специалисты называют низкие процентные ставки, которые привели к увеличению числа займов со стороны государств и корпораций.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в ноябре 2019 года объём мирового долга достиг рекордной тогда суммы — $188 трлн. Информацию об этом озвучила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По её данным, главным фактором наращивания долга «стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен