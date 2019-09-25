https://static.news.ru/photo/1cc24634-df77-11e9-9645-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское Министерство финансов поддерживает предложение ввести отрицательные ставки по валютным вкладам, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

Так он отреагировал на заявление директора департамента Центробанка Елизаветы Даниловой о том, что регулятор рассматривает соответствующую инициативу крупных банков.

Как писал News.ru, ранее Данилова сообщила, что россияне, которые открывают валютные депозиты, могут встретиться с непривычным для себя явлением. Деньги на их вкладах будут не увеличиваться, а уменьшаться. Такой способ вложения валюты будет схож с хранением наличности в банковской ячейке, где финансы не прирастают процентами, а наоборот, клиент платит деньги.