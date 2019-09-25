Российское Министерство финансов поддерживает предложение ввести отрицательные ставки по валютным вкладам, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
Так он
Как писал News.ru, ранее Данилова сообщила, что россияне, которые открывают валютные депозиты, могут встретиться с непривычным для себя явлением. Деньги на их вкладах будут не увеличиваться, а уменьшаться. Такой способ вложения валюты будет схож с хранением наличности в банковской ячейке, где финансы не прирастают процентами, а наоборот, клиент платит деньги.