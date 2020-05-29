Лекарства от простуды подорожали в России на 7,6% за месяц

https://static.news.ru/photo/174c802a-a15a-11ea-8f74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость средств для лечения респираторных инфекций в апреле 2020 выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из проведённого DSM Group анализа фармацевтического рынка России.

Помимо препаратов от ОРВИ, подорожали и другие медикаменты. В частности, наибольший рост цен зафиксирован на гормональные препараты — на 10,3%. Также увеличилась стоимость средств для лечения кожных болезней (7,4%), костей и мышц ( 7,3%) и лекарств от заболеваний сердечно-сосудистой системы (7,2%), пишут «Известия».

Резкий скачок цен зафиксирован на отдельные препараты. Так, йод подорожал на 30,6%, до 21 рубля за пузырёк, валидол — на 23%, до 36 рублей за упаковку. Средний чек на один препарат вырос на 7,3%, что, в том числе, может быть связано с предпочтениями россиян, которые стараются купить более дорогие лекарства.

Из-за падения курса рубля этой весной для российских препаратов подорожало фармсырьё, а в случае с иностранными препаратами изменилась закупочная цена, — прокомментировал ситуацию основатель и гендиректор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков.

Как сообщал NEWS.ru ранее, дистанционную торговлю лекарствами могут начать три крупные аптечные сети столицы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росздравнадзора по Москве.