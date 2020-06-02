Курс доллара снизился на 0,2% на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/31692606-8b68-44ec-963c-b3a22fd50c0a_660.jpg Фото: Global Look Press/Christian Ohde/face to face

Курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи потерял 0,2% и составил 68,59 рубля.

Согласно данным торговой площадки, курс евро снизился на 0,3% и достиг отметки в 76,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:30 мск доллар снижался до отметки 68,35 руб. (-0,6%), а евро торговался на уровне закрытия предыдущей сессии — 76,7 руб.

Российский рубль укрепляется по отношению к доллару США и евро на фоне роста нефтяных котировок. Так, стоимость нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE растёт до $40,25 за баррель (+1,7%), а нефть сорта WTI — до $37,92 за баррель (+2,3%).

Ранее NEWS.ru писал, что разница в цене барреля российской нефти Urals по отношению к североморской марке Brent оказалась рекордно высокой 1 июня. Покупатели в Южной Европе платили за Urals на $2,8 больше.