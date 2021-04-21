Греф предложил систематизировать перечисление нефтегазовых доходов в ФНБ

https://static.news.ru/photo/acecffe6-a335-11eb-8c62-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Сбера Герман Греф считает, что перечислять дополнительные нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния (ФНБ) необходимо более регулярно — не раз в год, а в четыре раза чаще. Об этом он заявил в интервью РБК.

Мне не кажется, что бюджетное правило нужно серьёзно менять. Сейчас речь идёт об использовании средств ФНБ свыше накопленного 7-процентного минимума, и это правильная идея. Единственное — я бы сделал перечисления в ФНБ более регулярными: не раз в год, а, допустим, раз в квартал, — заявил Греф.

По его мнению, это позволило бы лучше планировать и использовать остаток средств ФНБ.

Согласно бюджетному правилу, Минфин РФ покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при цене барреля нефти выше установленного уровня в $43,3, направляя эти средства на счета в Центробанк для последующего перечисления в ФНБ.

Накануне президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что средства ФНБ и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) направят на инфраструктурные проекты: дороги, коммуникации и жильё. Это должно внести вклад в рост экономики страны. Кредиты регионам на строительство инфраструктуры в 500 млрд рублей рассчитаны на три года, однако механизм планируется применять и позднее, заключил он.