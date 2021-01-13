Финансист объяснил необходимость цифрового рубля для России

https://static.news.ru/photo/9100c8a6-55b2-11eb-bf18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что введение цифрового рубля в оборот станет благом для российской экономики.

Банк России представил концепцию цифрового рубля в октябре. Предполагается, что платёжное средство будет храниться в специальном электронном кошельке в форме уникального цифрового кода. Эмиссию цифрового рубля возьмёт на себя ЦБ. Регулятор изучил опыт Японии и Китая, в КНР цифровой юань уже используется в реальной экономике.

Цифровая валюта — это не просто шаг вперёд. Важно осознать, что это неизбежность. Такая форма российской валюты необходима не завтра, а сегодня, потому что экономика будет развиваться в этом направлении, — сказал Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт отметил, что Центробанк заговорил о цифровом рубле «из-за его неизбежности». Ордов подчеркнул, что «новации ради новаций» никому не нужны.

Цифровой рубль не является криптовалютой или цифровой валютой в классическом понимании. Это часть цифровой экосистемы, которая облегчит процессы оплаты и оказания услуг, всего того, что существует в цифровой экономике. Такой инструмент станет частью нового цифрового пространства, которое создаётся сегодня, — поделился мнением финансист.

По словам Ордова, классические институты финансовой системы становятся очень дорогими на фоне связанных с цифровыми валютами стартапов. Это, в частности, объясняет популярность биткоина, значительно облегчившего процедуру проведения платежей.

Так что цифровой рубль — это не вопрос, хорошо это или плохо, а неизбежность. Данный подход даёт массу дивидендов, особенно на фоне потерявшей всякую эффективность банковской системы сегодняшнего дня, — подчеркнул эксперт.

Ордов допустил, что у коммерческих банков есть основания тревожиться по поводу введения нового платёжного средства.

Алармизм банков обоснован. Разговор идёт о том, что банки из-за цифрового рубля рискуют потерять существенную часть депозитов, хотя юридические лица оставят средства на их счетах. <...> Специалисты считают, что от введения цифрового рубля может пострадать не только функционал банковской системы, но и ЦБ. В результате цифровой рубль разрабатывает структура, которая может стать главным пострадавшим от его введения, и это наводит на грустные мысли о том, что инструмент в исполнении ЦБ будет чем-то ограничен, — резюмировал Ордов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что граждане РФ смогут получать пенсии в цифровых рублях после того, как это платёжное средство будет введено в оборот, передавал NEWS.ru.