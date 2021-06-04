Финансист дала совет, в какую валюту лучше всего вложить деньги

https://static.news.ru/photo/cd4c8c30-c5b2-11eb-b0a5-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Финансовый консультант Алёна Никитина назвала лучшую валюту для инвестиций в июне. По мнению эксперта, именно сейчас валюта выгодна к покупке, сообщает URA.RU.

Доллар стоит 73 рубля. Это довольно выгодно. Я бы опиралась на то, чтобы распределять портфель по разным валютам. Сейчас это наиболее актуально, — посоветовала эксперт.

Никитина также рекомендовала хранить часть сбережений в недвижимости и облигациях. Важно иметь накопления и в рублях.

Мнение коллеги поддержал эксперт Института экономической политики имени Гайдара, член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков. Он подтвердил, что покупка доллара сейчас выгодна. Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с периодом десятилетней давности, когда те, кто покупал доллары, выиграл.

Я уверен, что точно также выиграют те, кто покупает доллар сейчас, — подчеркнул финансист, добавив, что доллар и дальше будет расти.

Жаворонков считает, что правительство заинтересовано в низком курсе рубля, что и является причиной высокого курса доллара.

Низкий курс рубля нужен для того, чтобы получая доходы от экспорта в долларах, иметь расходы в рублях и не образовывать при этом инфляцию, — разъяснил специалист.

Как сообщалось ранее, Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчётов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.