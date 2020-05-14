Две трети россиян тратят большую часть доходов на пропитание

https://static.news.ru/photo/7e52d44c-9582-11ea-a166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расходы на еду во время пандемии составляют более половины бюджета 70% жителей России, свидетельствуют данные совместного исследования сервиса Работа.ру и ИТ-компании «Эвотор».

В опросе приняли участие 3,8 тысячи совершеннолетних россиян, представляющих все регионы страны. Выяснилось, что 71% опрошенных тратит на еду более половины от общей суммы доходов, 17% тратят на продукты примерно пятую часть бюджета и 80% денег уходит на пропитание у 13% респондентов. Ещё 28% признались, что за еду приходится отдавать практически все имеющиеся средства, а у 12% опрошенных нет необходимости подсчитывать, сколько они тратят на продовольственные товары, передаёт РИА Новости.

В среднем на продукты россияне тратят 32 тысячи рублей в месяц, причём в Санкт-Петербурге питание обходится дороже, чем в столице — 32058 рублей против 31257 рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, каждый второй россиянин потерял часть денежных доходов из-за пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные опроса. Он был проведён Центром стратегических разработок (ЦСР) в мае. В нём участвовали 3,2 тысячи россиян.