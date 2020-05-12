Опрос: 58% россиян сообщили о сокращении доходов во время пандемии

https://static.news.ru/photo/b65aad10-9465-11ea-9b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый второй россиянин потерял часть денежных доходов из-за пандемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Он был проведён Центром стратегических разработок (ЦСР) в мае. В нём участвовали 3,2 тысячи россиян. Большинство из опрошенных (58%) заявили, что в их семьях снизился доход, 5% лишились его полностью. У 52% респондентов сократились зарплаты, 25% отправились в неоплачиваемый отпуск, 23% респондентов были уволены.

Больше всего пострадали работники с серой зарплатой, 74% из них стали получать меньше денег. 75% предпринимателей заявили о снижении доходов.

Среднее снижение зарплат по России составило 6 тысяч рублей. В энергетических, добывающих и финансовых компаниях зарплата снизилась примерно на 10 тысяч рублей.

44% респондентов заявили, что могут купить технику и мебель, но испытывают трудности с покупкой квартиры, дачи или автомобиля. 26% не могут позволить себе новую технику и мебель, денежных средств у них хватает только на еду и одежду.

Каждая пятая семья не имеет финансовой подушки безопасности, 22% респондентов заявили, что имеют накопления, которых хватит на месяц. В среднем россияне имеют сбережения, которых хватит на срок не более четырёх месяцев, сообщает РБК.

NEWS.ru писал, что кризис в РФ может продлиться не меньше года. Об этом заявили в Счётной палате России. Чиновники призывают россиян дождаться третьего антикризисного пакета оглашение последующих планов правительства по помощи бизнесу и гражданам.