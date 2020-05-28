Долговая нагрузка россиян достигла рекорда

https://static.news.ru/photo/fa08fb72-a0f2-11ea-9d0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Долговая нагрузка россиян на 1 апреля установила исторический максимум, достигнув 10,9%. Показатель, который определяет объём обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов домохозяйств, стал максимальным за всё время наблюдений.

Уровень кредитной нагрузки по беззалоговым ссудам к 1 апреля увеличился до 9,2%, что сопоставимо со значениями кризисного 2014 года, — говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном ЦБ.

Банк России отмечает, что высокая долговая нагрузка граждан считалась одной из уязвимостей финансового сектора ещё и до кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В четвёртом квартале 2019 года почти четверть российских заёмщиков отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. ЦБ указывает, что банки столкнулись сейчас с беспрецедентным спросом на реструктуризацию кредитов. Объём задолженности по ссудам, которые попадают под кредитные каникулы, регулятор оценивает в 7 трлн рублей. Такие масштабы реструктуризации за краткосрочный период могут негативно сказаться на ликвидности отдельных банков.

Как писал NEWS.ru, размер финансовой подушки безопасности семьи должен равняться сумме её обязательных расходов за 3–12 месяцев. Так считает заместитель директора Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Сергей Макаров. Согласно данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), средней российской семье накоплений хватит на два месяца, чего недостаточно. Поэтому необходимо научиться откладывать деньги, считает эксперт. В частности, на отдельный счёт нужно перечислять минимум 10% ежемесячного дохода, а от случайных поступлений (премий, подработок, подарков) — 30–70%. В текущей ситуации брать кредиты эксперт советует только в случае, если ими можно закрыть другие займы со снижением ежемесячного платежа.