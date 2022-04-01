Через Запад на Восток: стоит ли хранить сбережения в юанях

В активе российских банков появился новый и для многих экзотический инструмент — депозиты в китайском юане. До недавнего времени можно было открыть вклад со ставкой до 8%. Теперь банки снизили проценты, однако юань остаётся не менее привлекательным инструментом для сбережений. Он стабильно укрепляется не только к рублю, но в последнее время и к доллару. Однако, прежде чем бежать в банк, чтобы открыть вклад, стоит как минимум просчитать все риски. Что сегодня нужно знать про юани — в материале NEWS.ru.

Депозит с китайским акцентом

1 апреля 2012 года один китайский юань можно было купить примерно за 4,65 рубля. Официальный курс юаня, установленный Центробанком на 1 апреля 2022 года, составляет 13,15 рубля. То есть за десять лет юань вырос к рублю в 2,8 раза. На 100 тысяч рублей тогда можно было бы приобрести 21,5 тысячи юаней, которые сегодня можно было бы продать за 283 тысячи рублей.

Для тех, кто потерял веру в рубль, юань может стать неплохой альтернативой привычным долларам и евро. Сегодня несколько российских банков предлагают вклады в китайской валюте.

Так, Московский кредитный банк (МКБ) запустил валютный вклад «МКБ. Ю» в китайских юанях по ставке до 1,5% годовых. Максимальная ставка действует при размещении суммы от 500 тысяч юаней (6,8 млн рублей) на 30 дней. Также вклад можно открыть на 95, 185 или 370 дней. Начальная сумма размещения — 100 юаней.

В банке «Солидарность» можно открыть вклад «Солидное решение» в юанях под ставку до 2% годовых. Металлинвестбанк предлагает «Выгодный процент Плюс» под 3% годовых, СДМ-банк — вклад «Содействие» для физлиц в юанях со ставкой до 2% годовых. В банках с китайскими акционерами — «Бэнк оф Чайна» и в АйСиБиСи-банке — максимальный процент для вкладов в юанях 1,75 и 2% годовых. О намерении запустить вклады и счета в китайской валюте заявляли ДОМ.РФ и «Зенит».

В начале марта банки были куда более щедры на проценты. Например, ВТБ предлагал новый вклад в юанях со сроком размещения от трёх до шести месяцев с максимальной ставкой 8%. Хотя и сегодня, даже несмотря на снижение процентов по вкладам, китайская валюта выглядит довольно привлекательной для сбережений.

Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вместо долларов и евро

Принципиально вклады в юанях ничем не отличаются от других валютных вкладов — проценты по ним набегают точно так же, как и по вкладам в евро или долларах. Однако юань может начать ралли к доллару в ближайшие месяцы и эта история будет выгоднее американской валюты, говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Юань перманентно укрепляется к доллару (за последний год юань к доллару подорожал на 2,5%), как бы китайцы этому ни противились, напоминает экономист Никита Кричевский. По его словам, можно сыграть не столько на процентах, сколько на курсе. Если и говорить об «альтернативе», то она не к долларам (евро), а к фондовому рынку, а также к обезличенным металлическим счетам, считает эксперт.

Неважно, как выглядит «живой» юань, важно, что вклады в нём по доходности обгоняют вложения в другие мировые валюты. А главное, курс не грохнется, как с акциями, — пишет Кричевский в своём Telegram-канале .

По словам операционного директора финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксении Артемьевой, низкая национальная инфляция в Китае, а также достаточно оптимистичный инфляционный прогноз на этот год делают юань привлекательным для накопления.

На фоне высоко турбулентного рынка акций, это [банковские вклады] сейчас, вероятно, самый надёжный и доступный инструмент накопления в краткосрочной перспективе, — считает эксперт.

По мнению финансового аналитика, сооснователя школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светланы Самойловой, вклад в юанях в первую очередь стоит рассматривать как альтернативу доллару и евро в условиях ограничений на покупку иностранной валюты. Для многих россиян это стандартный привычный и понятный инструмент для защиты своих рублёвых сбережений от девальвации. А так как приобретение наличных долларов и евро сейчас затруднено (их покупка возможна только на бирже), то многие обращают внимание на китайскую валюту.

Юань — достаточно стабильная валюта к доллару и вполне подойдёт для защиты рублёвых средств, считает Самойлова, напоминая, что юань входит в корзину мировых резервных валют и стабильно укрепляется к рублю на 3–5% в год. А в последнее время и к доллару. С начала пандемии курс юаня вырос к доллару более чем на 10% и сейчас находится на своих максимумах с 2018 года, замечает Михаил Коган.

При этом вес как Китая, так и китайской валюты в мировом обороте постоянно растёт, а учитывая спровоцированный конфликтом на Украине, чуть ли не самый крупномасштабный в истории отказ от доллара, начавшийся с подачи РФ, то влияние юаня будет возрастать и дальше, — рассуждает эксперт.

По словам Когана, в ближайшие пару десятилетий китайская экономика должна стать самой влиятельной и крупной в мире, потеснив с первого места США. Объёмы юаня в виде резервных валют различных центробанков постоянно растут, равно как и доверие к китайской валюте. Поэтому юань можно и нужно воспринимать как альтернативу доллару, резюмирует эксперт.

Именно китайская валюта на данный момент является одной из самых неволатильных и стабильных, добавляет финансовый эксперт и инвестор Ян Марчинский.

Yuriko Nakao/AFLO/Global look Press

Валютные риски

Но у юаня есть существенный минус: курс у него регулируемый, и Национальному банку Китая, исходя из экономических интересов КНР, куда важнее поддержать рост, нежели притормозить инфляцию. Иными словами, при необходимости китайские власти могут ослабить юань против доллара, евро и иены, замечает Самойлова. Чем дешевле юань, тем более конкурентоспособен китайский экспорт, тем выше темпы экономического роста.

Обесценивание юаня также приводит к тому, что иностранные товары становятся дороже для китайских потребителей, тем самым стимулируя развитие местного бизнеса.

К тому же не стоит сбрасывать со счетов геополитические и санкционные риски. По мнению некоторых экспертов, существует риск вторичных санкций против КНР, поэтому не факт, что юань получит широкое распространение в экспортных операциях и большое хождение внутри РФ.

Проблема в том, что китайская валюта не такая ликвидная, как доллар или евро, его крайне трудно найти в российских банках в виде наличности, признаёт Коган. Но со временем этот вопрос будет решаться по мере сближения торговых интересов РФ и Китая.

Марчинский в числе рисков называет «неопределённость на рынке вкладов в иностранной валюте». Кроме того, эксперт обращает внимание на минимальный опыт работы банков с депозитами в китайской валюте.