Аналитики предсказали падение рубля в октябре

Российские аналитики из инвестиционных компаний и банков предсказали в октябре ослабление рубля к доллару и упадок российскому рынку акций. Как пишет агентство ПРАЙМ, причиной станет давление от новостей из США. В частности, речь идёт о повышении потолка госдолга США, о котором пока не договорились в сенате.

В итоге, по словам аналитиков, индекс Московской Биржи за октябрь может упасть сразу на 3%, до 3982 пунктов, РТС — на 4,5%, до 1697 пунктов.

Цены на нефть Brent могут упасть на три доллара — до 76,07 доллара за баррель. Евро на Forex опустится до 1,1524 доллара. Золото при этом может потерять до 30 долларов, упав до 1723 долларов за тройскую унцию.

Рубль потеряет примерно 65 копеек, и один доллар обойдётся россиянам в 73,39 рубля, евро подорожает в России примерно на 50 копеек, до 84,8 рубля.

Ранее стратег по рынкам валют и процентным ставкам SberCIB Investment Research Юрий Попов заявил, что российский рубль — единственная из основных мировых валют, которая смогла укрепиться к доллару, когда некоторые подешевели более чем на 5%. По мнению эксперта, это связано с повышением ключевой ставки Банком России.