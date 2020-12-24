Аналитики подсчитали стоимость салата «Мимоза» в 2020 году

https://static.news.ru/photo/c8367578-459f-11eb-9a50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Классический салат «Мимоза» на основе рыбных консервов обойдётся россиянам на 3% дороже, чем в прошлом году.

Так, порция на четыре персоны будет стоить 289,75 рубля. Для своих расчётов специалисты платформы фискальных данных «Такском» использовали наиболее распространённый список продуктов, включающий лук и консервированную рыбу, передаёт RT.

Консервы — самый дорогой ингредиент, банка обойдётся в 129 рублей, передаёт RT. Майонез (необходимое по рецепту количество) стоит 31,2 рубля, сыр — 97,5 рубля, морковь — 7,75 рубля, репчатый лук — 3,9 рубля, яйца — 20,4 рубля.

Стоимость ингредиентов была определена на основе анализа более 23 млрд кассовых чеков.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор напомнил сроки годности новогодних салатов. Так, заправленные майонезом или другими соусами салаты всегда хранятся недолго, так как соусы ускоряют процессы размножения микробов. Такие блюда можно хранить только в холодильнике при температуре −2...-6 градусов.