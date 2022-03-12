Аналитик назвал валюту, способную заменить доллар

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что китайский юань можно использовать для краткосрочных и среднесрочных инвестиций. По его словам, объёмы торгов юанем на бирже растут, экономика КНР является второй по величине после США, а для Москвы Пекин остаётся крупнейшим партнёром во внешней торговле, сообщает агентство ПРАЙМ.

Ожидается увеличение объёма торговых операций между Россией и КНР, в том числе взаимных расчётов в юанях и рублях. Это повышает актуальность китайской валюты для российских инвесторов, — объяснил Бабин.

Эксперт добавил, что плюсами валюты Китая считаются возможность дальнейшего увеличения ликвидности и геополитическая ситуация, которая благоприятно складывается для роста экономических связей.

По мнению Бабина, у юаня есть и минусы. К ним он отнёс риск длительного снижения курса юаня к другим валютам, поскольку существует зависимость от геополитики и торговли сырьём. Для долгосрочных вложений лучше выбирать японскую иену и швейцарский франк, заключил аналитик.

Ранее стало известно, что стремление китайских партнёров инвестировать в российскую экономику стоит воспринимать с осторожностью, перед этим нужно провести работу по минимизации рисков и подготовке законодательства, считает экономист Владимир Рожанковский. При этом он признал, что инвестиции Китая в российскую экономику помогут заменить западные компании, покинувшие рынок РФ.