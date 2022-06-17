«Валиева выдержала испытания»: Матыцин о поднятии возрастного ценза Министр спорта назвал поднятие возрастного ценза несправедливым решение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал поднятие возрастного ценза несправедливым решением по отношению к российскому фигурному катанию, передаёт ТАСС. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) поднял возраст выхода фигуристов во взрослые соревнования с 15 до 17 лет.

Чисто эмоционально можно говорить, наверное, о некой несправедливости по отношению к российскому фигурному катанию, так как много представительниц российской школы не достигли возраста, который сейчас является необходимым для участия в крупных международных соревнованиях, — заявил Матыцин.

Министр спорта также отметил, что 15-летняя Камила Валиева «выдержала тяжелейшие испытания» на Олимпиаде-2022. Поэтому, на его взгляд, поднятие возрастного ценза «неоднозначно».